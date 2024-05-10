Boşanma tartışmasında Ukraynalı eşini katletti

Mersin'de bir kişi, Ukrayna asıllı eşini öldürüp intihar etti. Yenişehir ilçesine bağlı Limonluk Mahallesi 24117 Sokak'taki bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana gelen olayda, İbrahim Zorlu (45), boşanma aşamasındaki Ukrayna uyruklu eşi Nadya Zorlu (33)ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası İbrahim Zorlu, eşini tabanca ile bir çok defa ateş ederek öldürdürdükten sonra aynı silahla kendini başından vurdu. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin 7 yaşında çocuklarının olay anında okulda olduğuöğrenildi.Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde de 3 çocuk annesi Hatice Ebem (39), dün aralarında çıkan tartışmada eşi Mirza Ali Ebem (48) tarafından defalarca bıçaklandı. Hatice Ebem olay yerinde hayatını kaybederken cani koca gözaltına alındı.