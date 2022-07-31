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Giriş Tarihi: 31.7.2022

Boşanmak istediği eşi işyerinde dehşet saçtı

Boşanmak istediği eşi işyerinde dehşet saçtı
İzmir'in Konak ilçesinde, bir kadın çalıştığı işyerinde tabancayla başından vuruldu. Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Mersinli Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan bir kamu kurumunda meydana geldi. İddiaya göre, geçmiş dönemlerde boşanma aşamasındaki kocası Deniz Ö. tarafından balkondan aşağıya atılan Ezgi Ö. (31), bu sefer iş yerine gelen eşi tarafından başından tabancayla vuruldu. Genç kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İHA

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Boşanmak istediği eşi işyerinde dehşet saçtı
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