Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşi ve çocuğunu rehin aldı

Olay Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Uzman çavuş Cengiz D., boşanmak isteyen eşi Ferdağ D. ve çocuğunun da arasında bulunduğu 3 kişiyi silahıyla rehin aldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye özel harekat ekibinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi.Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu Cengiz D. çocuk ve kadınları serbest bırakıp kaçarak bir mağazaya girdi.

Mağazadaki çalışanları da rehin alan ve ardından başına silah dayayan Cengiz D. buradan da kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.