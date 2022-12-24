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Giriş Tarihi: 24.12.2022 19:16 Son Güncelleme: 24.12.2022 19:41

Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşi ve çocuğunu rehin aldı

Adana'da boşanmak istemeyen uzman çavuş, eşi ve çocuğunun da arasında bulunduğu 3 kişiyi rehin aldı. Kaçıp girdiği mağazadaki çalışanları da rehin alan şahıs polisin uzun uğraşlar sonucu gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşi ve çocuğunu rehin aldı

Olay Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Uzman çavuş Cengiz D., boşanmak isteyen eşi Ferdağ D. ve çocuğunun da arasında bulunduğu 3 kişiyi silahıyla rehin aldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye özel harekat ekibinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi.Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu Cengiz D. çocuk ve kadınları serbest bırakıp kaçarak bir mağazaya girdi.

Mağazadaki çalışanları da rehin alan ve ardından başına silah dayayan Cengiz D. buradan da kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

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Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşi ve çocuğunu rehin aldı
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