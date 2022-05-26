Boşanmak isteyen eşe ölüm tuzağı

BURSA Yıldırım'da, eşinden boşanma aşamasında olan N.T.'nin yaşadığı daireden gaz kokusu geldiğini fark eden aparman sakinleri, polisi aradı. Binaya gelen polisler, faz ve elektriği keserek apartmanı tahliye etti. Ardından, çilingir yardımıyla eve giden ekipler, gazın açık bırakılan ocaktan yayıldığını, kapının arkasında da tetiklenmesi halinde kıvılcım çıkaracak şekilde ayarlanmış, kablolu bir düzenek fark etti. N.T.'ye ölüm tuzağı kurdukları belirtilen eşi M.T. (66) ve oğlu M.T. (34) gözaltına alındı. Binada yaşayan vatandaşlar, kurulan ölüm tuzağının bütün binayı havaya uçurabileceğini, bunun bir katliam girişimi olduğunu ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açabileceğini belirterek tepki gösterdi.