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Giriş Tarihi: 1.2.2023

Boşanmak isteyen eşime acı çektirmek istedim

Batman’da, cesedi kömürlükte bulunan 7 yaşındaki Adara Aslan’ın, kendisinden ayrılmak isteyen eşine acı çektirmek için babası tarafından boğulduğu ortaya çıktı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Boşanmak isteyen eşime acı çektirmek istedim

Batman'da, önceki gün ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Adara Aslan'ın kömürlükte cesedinin bulunduğu cinayetin detayları ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan küçük kızın annesi M.A., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle 4 ay önce aynı zamanda akrabası olan eşi Ömer Faruk Aslan'a boşanma davası açarak, Batman'daki ailesinin yanına döndü. Eşinin peşinden Batman'a gelen koca, M.A.'nın yakınlarıyla kavga ettikten sonra İstanbul'a döndü. Ancak terk edilmeyi gururuna yediremedi. 2 hafta önce tekrar Batman'a gelip, ablasında kalmaya başladı.


Minik Adara'nın cesedinin bulunduğu sırada kömürlüğe gelen halasının elindeki fotoğrafı göstererek, "Çocuk bu değil mi? Ne olur göreyim. Hasret kalacağım bir ömür. Ne olur bir kere öpeyim mosmor ellerini" diye ağlaması yürekleri dağladı.

Eşine haber gönderen baba, kızını görmek istediğini söyledi. Geçen pazar, akrabaları aracılığıyla kızını alan Ömer Faruk Aslan, gün boyu gezdirdi. Gece saat 23.00 sıralarında ise ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürüp kızını boğarak öldürdü.



Pazartesi günü saat 12.00'de, bir gün önce rezervasyon yaptırdığı İstanbul otobüsüne bindi. Minik Adara'nın cesedinin bulunmasının ardından çalışma başlatan polis, Aslan'ı, Diyarbakır Otorgarı'nda yakalandı. Suçunu itiraf eden Aslan, kızını kendisinden boşanmak isteyen eşine acı çektirmek için öldürdüğünü anlattı. Yüzündeki çiziklerin de Adara'yı boğmaya çalışırken direnmesi nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Aslan, tutuklandı.

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Boşanmak isteyen eşime acı çektirmek istedim
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