Haberler Yaşam Haberleri Boşanmak isteyen eşini 24 yerinden bıçakladı
Giriş Tarihi: 30.6.2023

Boşanmak isteyen eşini 24 yerinden bıçakladı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Boşanmak isteyen eşini 24 yerinden bıçakladı
Antalya'nın Serik ilçesinde Serpil Özen, 18 yıllık eşi Muammer Özen'den boşanmak için dava açtı. 2 yıldır eşinden ayrı yaşayan Muammer Özen, bu süreçte boşanmak istemediğini söyledi. 2 kez intihar girişiminde bulundu, televizyon programına da katıldı. 25 Haziran'da Muammer Özen, eşinin oturduğu evin elektrik ve suyunu kapattı. Serpil Özen, oğluyla kontrol etmek için bodrum katına indi. Oğlunu aşağıda bırakarak eve çıkan Serpil Özen, bu sırada kapıda bekleyen Muammer Özen zorla eve soktu. Bağırışlar üzerine komşuları yedek anahtarla eve girdi. Çiftin oğulları, annesinin babası tarafından bıçaklandığını görüp, dayısına haber verdi. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan Serpil Özen hastaneye kaldırıldı. Yakalanan Muammer Özen tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

17 yaşındaki genç öldürülmüştü! Fransa'da 3 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı
Terör örgütü PKK/YPG elebaşı böyle itiraf etti: Türkiye bizi son teknolojiyle vuruyor
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki: Batılı kibir abideleri...
"Türkiye süper güç" diyen Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic: Başkan Erdoğan'a minnettarız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Muğla Datça'da orman yangını! 3 saat sonra güzel haber!
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Fransa'daki olaylar Belçika'ya da sıraçadı: 29 kişi gözaltında
‘Fakir şeytandır’
Hayalimdeki aileye sahibim, şükürler olsun
ARKADAŞINA GÖNDER
Boşanmak isteyen eşini 24 yerinden bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA