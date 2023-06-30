Boşanmak isteyen eşini 24 yerinden bıçakladı

Antalya'nın Serik ilçesinde Serpil Özen, 18 yıllık eşi Muammer Özen'den boşanmak için dava açtı. 2 yıldır eşinden ayrı yaşayan Muammer Özen, bu süreçte boşanmak istemediğini söyledi. 2 kez intihar girişiminde bulundu, televizyon programına da katıldı. 25 Haziran'da Muammer Özen, eşinin oturduğu evin elektrik ve suyunu kapattı. Serpil Özen, oğluyla kontrol etmek için bodrum katına indi. Oğlunu aşağıda bırakarak eve çıkan Serpil Özen, bu sırada kapıda bekleyen Muammer Özen zorla eve soktu. Bağırışlar üzerine komşuları yedek anahtarla eve girdi. Çiftin oğulları, annesinin babası tarafından bıçaklandığını görüp, dayısına haber verdi. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan Serpil Özen hastaneye kaldırıldı. Yakalanan Muammer Özen tutuklandı.