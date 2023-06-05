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Giriş Tarihi: 5.6.2023

Boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde silahla katletti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde silahla katletti
İstanbul'da bir kadın daha cinayete kurban gitti. İki çocuk annesi Sibel Cuhacı 12 yıllık evli Orhan Çuhacı'dan geçen yıl kararı aldı. Ancak iddiaya göre eşi bu durumu kabullenmedi. Kadın, çocuklarıyla birlikte Başakşehir'deki evine döndü. Önceki gün Orhan Çuhacı da konuşmak için karısının peşinden gitti. İkili kapıda konuşmaya başladılar ancak aralarında tartışma çıktı. Orhan Çuhaco belinden çıkardığı tabancayla eşini çocuklarının gözü önünde göğsünden vurdu. Ardından da aynı silahı kendi başına dayayıp ateş etti. Korku içinde kalan çocuklar bağırarak sokağa çıktı. İhbar üzerine gelen ekipler çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılan cenazeler önceki gün toprağa verildi.

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Boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde silahla katletti
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