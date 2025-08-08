Boşanmak isteyen eşini katletti

Balıkesir'de 36 yaşındaki Mehmet Avcı, tartıştığı eşi 32 yaşındaki Gonca Avcı'yı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra ormanlık alana kaçan cani koca, kendisini iple ağaca asarak intihar etti. Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Durasalar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Gonca Avcı çifti, geçtiğimiz akşam saatlerinde aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmaya başladı. Gözü dönen adam, eline aldığı bıçakla eşini katletti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrollerde Gonca Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, kaçan Mehmet Avcı'nın peşine düştü. Ormanlık alana doğru kaçan Mehmet Avcı, iple kendisini bir ağaca asarak intihar etmiş halde bulundu.Talihsiz kadının, geçen hafta eşi hakkında savcılıktan 'uzaklaştırma kararı' aldırdığı ortaya çıktı. Gonca Avcı'nın bu nedenle Mehmet Avcı'nın evine 500 metre mesafedeki hayvan damında bulunan odada yaşadığı belirtildi. İddiaya göre, çevresine eşinden boşanacağını dile getiren Gonca Avcı'nın olay günü hayvanlara bakmaya gittiği ve olayın da bu esnada yaşandığı öğrenildi. Çiftin biri 11, diğeri 13 yaşında iki çocuklarının olduğu belirtildi.