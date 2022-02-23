Boşanmak isteyen eşini öldürdü

KAHRAMANMARAŞ'IN Pazarcık ilçesinde bir kadın, boşanmak istediği kocası tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Bağdınısağır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı verilen B.D. (65), kendisinden boşanmak isteyen eşi Hatice D.'nin yanına gitti. Eve girmek isteyen B.D. ile Hatice D. arasında tartışma çıktı. B.D., yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan B.D., Aksu Köprüsü yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.