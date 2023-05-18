Boşanmak isteyen eşini öldürdü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Zeytinli Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 44 yaşındaki eşi Nazım Özdemir ve evden ayrılmak isteyen 43 yaşındaki 3 çocuk annesi Dilek Özdemir arasında tartışma çıktı. Daha önce de sık sık kavgaya varan tartışmaları olduğu öğrenilen çiftin arasında çıkan tartışma kısa ürede büyürken, Nazım Özdemir, pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Dilek Özdemir kanlar içerisinde yığıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Dilek Özdemir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kaçan cinayet şüphelisi koca ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.