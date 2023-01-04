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Giriş Tarihi: 4.1.2023 15:29 Son Güncelleme: 4.1.2023 15:48

Boşanmak isteyen eşini silahla vurdu!

Kilis’te bir kişi, eşinin sığındığı binaya girerek tabancayla ateş edip yaraladıktan sonra kaçarken polis tarafından yakalandı.

İBRAHİM GÜNEŞ
Boşanmak isteyen eşini silahla vurdu!

Kilis'in Şehit Sakıp Mahallesi Zekeriya Korkmaz Bulvarı Seda Apartmanında meydana gelen olayda, eşinin kendisini takip ettiğini gören Suriye vatandaşı Nehid Şemiyi, apartmanın 3. katındaki akrabasının yanına sığınmak istedi. Ancak eşini takip eden Dibo Muhammed Halil tabancayla eşine ateş etti. Eşini yaraladıktan sonra aracına binerek kaçmaya çalışan Dibo Muhammed Halil, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan ve ağır şekilde Nehid Şemiyi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Dibo Muhammed Halil ise, Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Boşanmak isteyen eşini silahla vurdu!
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