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Giriş Tarihi: 12.10.2022 22:31

Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir adam, boşanmak isteyen karısını 6 yerinden bıçakladı. Kocasının bıçakladığı kadın hastanede tedavi altına alınırken kaçmak isteyen koca halk tarafından yakalandı

İHA
Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Azat K. isimli şahıs kendisinden boşanmak isteyen karısı Melek K. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında koca, eşini vücudunun 6 yerinden bıçakladı.

Eşinin bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken olay sonrası kaçmak isteyen cani koca, halk tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı
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