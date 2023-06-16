Boşanmak isteyen eşini ve kayınbabasını öldürdü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Atakent mahallesinde meydana gelen olayda, Mertcan Köse (25) otomobiliyle boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse (25) ve kayınbabası Ertuğrul Kaya'nın (47) bulunduğu otomobilin önünü kesti. Araçtan inen Köse yanındaki pompalı tüfekle araçtakilere ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bilge Köse ve Ertuğrul Kaya, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Baba-kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.