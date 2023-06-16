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Giriş Tarihi: 16.6.2023 14:56 Son Güncelleme: 16.6.2023 15:42

Boşanmak isteyen eşini ve kayınbabasını öldürdü

Gaziantep’te bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınbabasını öldürdü. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Boşanmak isteyen eşini ve kayınbabasını öldürdü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Atakent mahallesinde meydana gelen olayda, Mertcan Köse (25) otomobiliyle boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse (25) ve kayınbabası Ertuğrul Kaya'nın (47) bulunduğu otomobilin önünü kesti. Araçtan inen Köse yanındaki pompalı tüfekle araçtakilere ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bilge Köse ve Ertuğrul Kaya, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Baba-kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Boşanmak isterken canından olan Bilge Köse ve babasının cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis saldırının ardından kaçan Mertcan Köse'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Boşanmak isteyen eşini ve kayınbabasını öldürdü
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