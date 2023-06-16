Boşanmak isteyen eşini ve kayınbabasını öldürdü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bilge Köse ve Ertuğrul Kaya, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Baba-kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.