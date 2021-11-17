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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Boşanmak isteyen karısını öldürdü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Boşanmak isteyen karısını öldürdü
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Vilayet Caddesi'nde Hasan Maş (35), boşanmak istediği için tartışmaya başladığı eşi 5 çocuk annesi Esra Maş'a (31) silahla ateş edip öldürdü. Kadın otopsi işlemlerinin ardından Firdevs Konukoğlu Camisi'ne getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Genç kadının babası Baba Mustafa Demirarslan kadın ölümlerinin önüne geçilmesi ve engellenmesini isteyerek, "Kızıma 'Boşan gel' dedim, kocası bırakmadı, 'Senden vazgeçmem' dedi. Yanıma gelen kızımı ikna ettiler. '5 çocuk ortada kalsın mı?' dediler. Birkaç gün önce 'Kızımı getirin, ben bakarım' dedim, getirmediler" dedi.

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Boşanmak isteyen karısını öldürdü
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