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Giriş Tarihi: 13.10.2021 00:32

Boşanmak isteyen kocasını öldürdü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde eşinden boşanmak istemeyen kadın tartışma sırasında boşanmak isteyen kocasının boğazını keserek öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay Kumluova mahallesinde akşam saat 21:00 sıralarında Samer AL MOHAMMED (1988 Suriye – erkek) eve geldiğinde eşi Reyem Eslemen MUHAMMAD'e ( 1985 Suriye-kadın) boşanmak istediğini söyledi. Boşanmak istemeyen kadın, eşi ile tartışmaya başladı.

Tartışma büyürken Reyem Eslemen MUHAMMAD ( 1985 Suriye-kadın) eline aldığı bıçakla kocasının boğazını kesti.
Kanlar içinde yere yığılan koca olay yerinde hayatını kaybetti.


Reyem Eslemen MUHAMMAD ( 1985 Suriye-kadın)ve şüpheli durumda olan Velid KASIM (1991-Suriye) gözaltına alındı. Seydikemer Eşen Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin sorgusunun ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler Hastanede covid-19 testi yapıldıktan sonra Eşen kapalı cezaevine gönderildiler.

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Boşanmak isteyen kocasını öldürdü
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