Boşanmak isteyen kocasını öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay Kumluova mahallesinde akşam saat 21:00 sıralarında Samer AL MOHAMMED (1988 Suriye – erkek) eve geldiğinde eşi Reyem Eslemen MUHAMMAD'e ( 1985 Suriye-kadın) boşanmak istediğini söyledi. Boşanmak istemeyen kadın, eşi ile tartışmaya başladı.
Tartışma büyürken Reyem Eslemen MUHAMMAD ( 1985 Suriye-kadın) eline aldığı bıçakla kocasının boğazını kesti.
Kanlar içinde yere yığılan koca olay yerinde hayatını kaybetti.
Reyem Eslemen MUHAMMAD ( 1985 Suriye-kadın)ve şüpheli durumda olan Velid KASIM (1991-Suriye) gözaltına alındı. Seydikemer Eşen Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin sorgusunun ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler Hastanede covid-19 testi yapıldıktan sonra Eşen kapalı cezaevine gönderildiler.