Boşanmak üzere olan eşinden ret cevabı alınca öldürdü

Edirne'de dün Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir parkta boşanmak üzere olduğu eşi Petek Aksak'ı silahla 3 el ateş ederek öldüren Berkşan Aksak, kısa süre gözaltına alınmıştı. Aksak, emniyetteki işlemlerin ardından sorgusu için adliyeye sevk edilirken aynı saate öldürdüğü eşi Petek Aksak ise Yeniimaret Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

RET CEVABINI ALINCA VURMUŞ

Boşanmak üzere olduğu eşi Petek Aksak'ı iddiaya göre barışmak amacıyla çağıran Berkşan Aksak, teklifine ret cevabı alınca deliye döndü. Daha sonra belindeki silahı çıkaran Berkşan Aksak, Petek Aksak'ın üzerine ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Daha önce 5 ayrı suçtan kaydı bulunan Berkşan Aksak'ın madde bağımlısı olduğu belirtildi. Aksak çiftinin 4 yaşında bir kız çocukları bulunuyordu.