Silivri Yeni Mahallede dün saat 17:00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir süre önce eşinden boşanan Cemal Kurt, iddiaya göre boşanmalarından sorumlu tuttuğu kardeşi Ahmet Kurt'un evine gitti. İkili bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı.

Boşanmasından sorumlu tuttuğu kardeşini ve yengesini öldürdü | Video

Çıkan tartışma alevlenince Cemal Kurt kardeşini ve onun karısı Türkan Kurt'u tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polislere kullandığı silah ile teslim olan Cemal Kurt sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

BOŞANMASINDAN SORUMLU TUTMUŞ

Emniyette ifadesi alınan Cemal Kurt yengesi Türkan Kurt'un kız kardeşi olan 54 yaşındaki G.T. isimi şahıs ile önceden evli olduğunu ve 24 kasım 2021 tarihinde boşandıklarını belirtti. Boşanmadan sebebi olarak kardeşi Ahmet Kurt ve yengesi Türkan Kurt' u sorumlu tuttuğunu bu yüzden olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. belirtti. Şüpheli Cinayet Büro'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.