Boşanmaya hazırlanan babasını miras bölünecek diye öldürmüş

'AİLE YEMEĞİ YİYECEĞİZ' DİYE ÇAĞIRIP İNFAZ ETTİLER

Karara isyan eden Kudbettin Kaya'nın kardeşi Aynur Kaya, "Ağabeyimi ailecek katlettiler. Ağabeyim korkudan eve gitmiyordu. Olay günü oğlu Yalçın, 'Baba ailecek yemek yiyeceğiz' diyerek koluna girip eve getirmiş. Sonra ağabeyimi öldürmüşler. Delilleri yok ettiler, gelen sağlık memurlarına da kalp krizi geçirdiğini söylemişler. Ağabeyim boşanmak istiyordu. Bunu öğrenince miras dağılacak, ellerinden mal-mülk gider diye ağabeyimi öldürdüler. Ağabeyim korkudan eve gidemiyordu. 'Aile yemeğe yiyeceğiz' diyerek eve çağırıp öldürmüşler. Ağabeyim ölümünden 1 ay önce 'bunlar beni öldürecek' demişti. Böyle karar olmaz, böyle adalet olmaz. Ben daha fazla ceza almasın istiyorum. İnanıyorum ki bu karar bozulacak" diye konuştu.