Boşanmaya hazırlanan babasını miras bölünecek diye öldürmüş

Konya'nın Alhan Mahallesi'nde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Tamer Kaya evde tartıştığı babası Kudbettin Kaya'yı tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Kaya, jandarma tarafından yakalandı. Tamer Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KARAR BOZULDU, CEZA 20 YILA ÇIKARTILDI
Tamer Kaya hakkında 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kaya, 'olası kastla adam öldürmek' suçunda haksız tahrik ve iyi hal hükümleri de uygulanarak 15 yıl hapse çarptırıldı. Delilleri yok eden aile üyelerinden maktulün eşi Zennure, çocukları Selçuk (26), Yalçın (28) ve gelini Ece Kaya (22) ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıl 8 ay hapse mahkum oldu. Kudbettin Kaya'nın kardeşinin avukatları kararı istinaf etti. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Tamer Kaya yeniden hakim karşısına çıktı. Tamer Kaya 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet Kubbettin Kaya'nın küfür ettiği gerekçesiyle olayın 'haksız tahrik' altında gerçekleştiğini belirterek cezayı 24 yıla düşürdü. Heyet, 'iyi hal' indirimi de uygulayarak Kaya'yı 20 yıl hapse mahkum etti.
'AİLE YEMEĞİ YİYECEĞİZ' DİYE ÇAĞIRIP İNFAZ ETTİLER
Karara isyan eden Kudbettin Kaya'nın kardeşi Aynur Kaya, "Ağabeyimi ailecek katlettiler. Ağabeyim korkudan eve gitmiyordu. Olay günü oğlu Yalçın, 'Baba ailecek yemek yiyeceğiz' diyerek koluna girip eve getirmiş. Sonra ağabeyimi öldürmüşler. Delilleri yok ettiler, gelen sağlık memurlarına da kalp krizi geçirdiğini söylemişler. Ağabeyim boşanmak istiyordu. Bunu öğrenince miras dağılacak, ellerinden mal-mülk gider diye ağabeyimi öldürdüler. Ağabeyim korkudan eve gidemiyordu. 'Aile yemeğe yiyeceğiz' diyerek eve çağırıp öldürmüşler. Ağabeyim ölümünden 1 ay önce 'bunlar beni öldürecek' demişti. Böyle karar olmaz, böyle adalet olmaz. Ben daha fazla ceza almasın istiyorum. İnanıyorum ki bu karar bozulacak" diye konuştu.