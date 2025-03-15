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Giriş Tarihi: 16.3.2025

Boşanmayı hazmedemedi kayınbiraderini öldürdü

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Boşanmayı hazmedemedi kayınbiraderini öldürdü
Adana'da yaşayan İhsan T., akrabası Sadullah T. ile boşanma aşamasındaki eşi Emine T.'nin kaldığı kayınpederi Vakkas E.'nin evine gitti. İhsan T., çocuğunun gösterilmediği gerekçesiyle tartışmaya başladı. İhsan T., yanındaki tabancayla eşinin ailesine ateş etti. Saldırıda, İhsan T.'nin kayınbiraderi Fuat E., kayınvalidesi Bakiye E., kayınpederi Vakkas E. ile kavgayı ayırmak isteyen komşuları Halil V. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fuat E. hayatını kaybetti. Sadullah T. gözaltına alındı, İhsan T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Boşanmayı hazmedemedi kayınbiraderini öldürdü
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