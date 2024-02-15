Boşanmayı hazmedemeyip dehşet saçtılar

Düzce'de merkeze bağlı Aziziye Mahallesi'nde yaşanan Arzu Gül (38) ve eşi Emin Gül'ün (46) boşanma yüzünden tartışması aile faciasıyla sonuçlandı. Emin Gül, eşi Arzu Gül'ü aralarında çıkan tartışmada darp etti. Evden çıkıp uzaklaşmaya çalışan eşini oturdukları sitenin otoparkında yakalayan Emin Gül, tabancasıyla kurşun yağdırdı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Arzu Gül kanlar içinde yere yığılırken Emin Gül, aracına binip kendi başına da aynı silahla ateş etti. Hastaneye kaldırılan çift tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Edirne'de de bir komiser, polis memuru eski eşini öldürdü. Olay, Kocasinan Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, komiser Ali Y., yaklaşık 2 yıl önce boşandığı polis memuru eski eşi Sevda Kuş'un evine geldi. Aralarında çıkan tartışmada 8 yaşında bir kız annesi olan Sevda Kuş'a ateş açan Ali Y. evden kaçtı. Göğsüne isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan Sevda Kuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Komiser Ali Y. kısa süre sonra gözaltına alındı.