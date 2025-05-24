Bosna Hersek’te Türkçe şöleni

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında okullarında seçmeli ders olarak Türkçe öğrenen 6 bine yakın çocuk, 12. Çocuk Şenliği programında buluştu. Zenica şehrindeki Zenica Arena'da düzenlenen şenliğe Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Zenica Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic, YEE Başkanı Abdurrahman Aliy ve birçok yetkili katıldı. Bakan Yardımcısı Yelkenci, programda yaptığı konuşmada, Tercihim Türkçe projesi kapsamında binlerce öğrencinin Bosna Hersek'te Türkçe öğrendiğini söyledi. Zenica Doboj Kantonu Başbakanı Pivic, Bosna Hersek ile Türkiye arasında yüzyıllardır süren bağlar olduğunu, bu bağların giderek daha güçlendiğini ifade etti.

COŞKUYLA GEÇTİ

YEE tarafından yıl içinde "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında Türkçe öğrenen öğrenciler arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi. Çocukların keyifli bir gün geçirdiği etkinlikte, halk oyunları gösterileri, görsel şovlar da düzenlendi. Çocuklar Türk ve Bosna Hersek bayrakları sallayarak renkli görüntüler oluşturdu. Şenliğe, Türk kurumları ve şirketlerinin yanı sıra Bosna Hersek'ten de birçok kuruluş destek verdi.