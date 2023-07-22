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Giriş Tarihi: 22.7.2023 14:09 Son Güncelleme: 22.7.2023 14:12

Bostancı'da yüzlerce bisikletli ölen arkadaşları için pedal çevirdi

Bostancı'da polis noktasından kaçan bir sürücünün çarparak ölümüne neden olduğu bisikletli 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün için arkadaşları ve bisiklet severler tarafından anma sürüşü gerçekleştirildi. Kazanın meydana geldiği yerde başlayan etkinliğe kollarındaki siyah bantlarla yüzlerce bisiklet sürücüsü katıldı. Olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsü Temel Ünlü'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bostancı’da yüzlerce bisikletli ölen arkadaşları için pedal çevirdi

Bostancı'da geçtiğimiz salı günü polis kontrol noktasından kaçan bir sürücü bisikletiyle seyir halindeki Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olmuştu. Kaza sonucu Doğanay Güzelgün hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçmıştı.

ANMA SÜRÜŞÜ YAPILDI

Kazada hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün'ün arkadaşları ve bisiklet severler tarafından bir anma sürüşü gerçekleştirildi. Kazanın meydana geldiği yerde sabah saatlerinde buluşan yüzlerce bisikletli, 'Burada bir insan öldürüldü' pankartının arkasında konvoy oluşturdu. Saat 10.30 sıralarında hareket eden bisiklet konvoyu Bağdat caddesi üzerinden Kızıltoprak'a giderek sahil yolundan geri döndü. Bisiklet konvoyuna zaman zaman kaldırımdaki vatandaşlarda alkışlayarak destek oldu. Bazı bisikletlerin üzerinde 'Kaza değil cinayet', 'Bisikletime çarparsan ölürüm' pankartları dikkat çekti.

KATILANLAR ÇOK ÜZGÜNDÜ

Etkinliğe katılan Gazi Bilir, "Geçtiğimiz salı günü üzücü bir kaza meydana geldi. Bir sporcu büyüğümüz, abimiz burada cinayete kurban gitti. Onun anısını yaşatmak ve trafikte yaşadığımız tehlikeleri gündeme taşımak için bugün anma sürüşü gerçekleştiriyoruz. Yolda biz de varız" diye konuştu. Eyleme katılan Cansu Sarıdoğan ise, "Burada bisiklet severler olarak Doğanay beyin vefatını anmak ve bir farkındalık yaratmak amacıyla toplandık. Ben de koluma taktığım siyah bandımla anmaya katıldım. Başka buna benzer kazaların yaşanmaması için" dedi. Bisikletiyle konvoya katılan Koray Al ise, "18 Temmuz günü elim bir şekilde, cani bir katil tarafından katledilen arkadaşımız Doğanay Güzelgün'ü anmak, onun anısını yaşatmak ve toplumsal bir farkındalık yaratmak için diğer bisikletçi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Amacımız daha güvenli şekilde evlerine ve ailelerine dönmelerini sağlamak. Ailesi çok zor zamanlar yaşıyor. Katili hala bulunamadı" diye konuştu.

ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANAMADI

Öte yandan olaydan sonra kaçan sürücü Temel Ünlü ise polis tarafından hala yakalanamadı. Şüphelinin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü belirtild

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Bostancı'da yüzlerce bisikletli ölen arkadaşları için pedal çevirdi
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