Bostancı’nın İstasyon SKM bürosu coşkuyla açıldı

AK Parti Çaycuma Belediye Başkan Adayı Bostancı'nın İstasyon SKM bürosunun açılışı yapıldı. Açılışa, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Alagöz, İlçe Başkanı Birol Yiğit, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Açılış öncesinde konuşma yapan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Gerçek ve AK Belediyecilik vizyonunu Çaycuma'ya Bünyamİn Bostancı ile kazandıracaklarını ifade ederek destek istedi. AK Parti Çaycuma Belediye Başkan Adayı Bünyamin Bostancı ise yaptığı konuşmasında hizmet anlamında Çaycuma için yaptığı projeleri açıklayarak Çaycuma'nın çehresinin daha da değişeceğinin sinyalini verdi.

Yapılan konuşmaların ardından SKM bürosunun açılış kurdelesi kesildi.