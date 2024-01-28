Haberler Yaşam Haberleri ‘Boşuna öldürmüyorlar’ dedi 6 yıl hapis cezası istendi
Giriş Tarihi: 28.1.2024

‘Boşuna öldürmüyorlar’ dedi 6 yıl hapis cezası istendi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
‘Boşuna öldürmüyorlar’ dedi 6 yıl hapis cezası istendi
İstanbul Pendik'te geçtiğimiz mart ayında ilaç yazdırmak için Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Tülay K. (43) fazla sıra bekleyince çılgına döndü. Bağırmaya başlayan kadın, kendisine haksızlık yapıldığını ileri sürerek ortalığı birbirine kattı. O sırada hastalarıyla ilgilenen Doktor Birgül G. (47) sesin kaynağını öğrenmek adına dışarı çıktı. İddiaya göre doktoru karşısında gören öfkeli hasta, Birgül G.'nin üzerine yürüyerek, "Boşuna öldürmüyorlar, hak ediyorsunuz. Salak. Bir bilgisayara bakacak" şeklinde hakaret ve tehditler savurmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran doktor, "beyaz kod" çağrısı yaptı. Şüpheli hasta ifadesinde suçlamaları kabul etmese de savcılık, sağlık merkezinde açılan 'beyaz kod' tutanağının eylemlerini doğruladığının altını çizdi. Tülay K. hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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‘Boşuna öldürmüyorlar’ dedi 6 yıl hapis cezası istendi
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