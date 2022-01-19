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Giriş Tarihi: 19.1.2022 00:22 Son Güncelleme: 19.1.2022 00:25

BOTAŞ yangınına Büyükşehir’den hızlı müdahale

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
BOTAŞ yangınına Büyükşehir’den hızlı müdahale

Pazarcık’ın Narlı Mahallesi’nde Botaş petrol hattında yaşanan patlamanın ardından bölgeye Büyükşehir Belediyesi’nden çok sayıda ekip ve itfaiye aracı sevk edildi. Başkan Güngör, “Söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Hemşehrilerime geçmiş olsun diyorum” dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Botaş petrol hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda İtfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, kolluk kuvvetleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın ardından çıkan yangının Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna sıçraması sebebiyle arter çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yangına müdahalenin yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Narlı Botaş petrol hattında meydana gelen yangının söndürülmesine İtfaiye ekiplerimiz 19 araçla destek veriyor. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.

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BOTAŞ yangınına Büyükşehir’den hızlı müdahale
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