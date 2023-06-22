Boya fabrikası alevlere teslim oldu 2 işçi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği bölgeye ihbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı esnada fabrika içerisinde çalışan 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 20'ye yakın itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.