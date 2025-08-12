Boya kutularında 692 kilogram esrar çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük ekiplerinin dikkati, Türkiye'nin son dönemdeki en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine dönüştü. Yurda giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da yapılan kontrollerde boya kutuları içinde 692 kilogram esrar bulundu. TIR, şüpheli bağlantıların tespiti için fiziki takibe alındı. Kocaeli'ndeki operasyonda işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda 7 tabanca, 18 cep telefonu, çelik yelek, bir miktar ilaç, para ve altın bulundu.Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yetkililer, operasyonun kaçakçılık şebekelerine ağır darbe vurduğunu ve sınır güvenliğinde teknolojinin hayati rol oynadığını belirtti.