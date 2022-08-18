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Giriş Tarihi: 18.8.2022 20:53 Son Güncelleme: 18.8.2022 21:24

Boya üretim tesisinde çıkan yangın korkuttu

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın bir saatlik süre sonunda söndürüldü. Yangın sırasında meydana gelen patlama sesi korku ve paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, tesis hasar gördü.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Boya üretim tesisinde çıkan yangın korkuttu

Beylikdüzü'nde saat 18.30 sıralarında meydana gelen patlamalarla birlikte yangın çıktı. Beylikdüzü OSB Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan boya üretim tesisinde çıkan yangına ihbar sonucu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale sırasında zaman zaman meydana gelen patlamalar itfaiye ekiplerini tedirgin etti. Fabrikada yangınla birlikte çalışanlar tahliye edildi. Yoğun duman ve kimyasal maddelerinin bulunduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, tesis hasar gördü.

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Boya üretim tesisinde çıkan yangın korkuttu
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