‘Boyacı şair’in tazminat zaferi

Dadaşlar Fasıl Grubu solisti Fikret Şimşek'in Erzurum Adliyesi'nde uzun yıllardır boyacılık yapan ve şair yönüyle de tanınan Ömer Tan'ın, Mürekkep isimli kitabından bir şiiri kendisine aitmiş gibi ve sahibinin rızası dışında okuyarak paylaşması ikiliyi mahkemelik etmişti. Yaklaşık 2 yıldır süren ve 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Fikret Şimşek'in 15 bin TL manevi, 2 bin TL ise maddi tazminat ödemesine karar verdi. Öte yandan Şimşek mahkeme masraflarını da karşılayacak.Fikret Şimşek, Ömer Tan'ın Mürekkep isimli şiir kitabında yer alan 'Dünden Bugüne Erzurum' adlı şiirini okuyarak çektiği görüntüyü kendisine ait Youtube kanalında paylaştı. Şiirin birkaç kelimesini değiştirerek okuyan Fikret Şimşek, görüntülerin açıklamasında da şiiri kendisine aitmiş gibi göstermişti. Mahkemeye başvuran Ömer Tan kendi kitabını ve söz konusu görüntüleri delil olarak sunarak, Fikret Şimşek'e dava açmıştı.