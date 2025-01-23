Böyle arkadaş düşman başına

Bursa'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayan şahıs, otomobille kaçarken kaza yaptı. Kaza sonrası da arkadaşının ölümüne sebep oldu. Olay iddiaya göre Bursa İnegöl'de geçtiğimiz gece bir kafede başladı. Arkadaşlarıyla birlikte birlikte oturan 20 yaşındaki Murat M., arkadaşı 19 yaşındaki Serhat K. ile tartışma yaşadı. Yanındaki bıçakla Serhat K.'yi karnından yaralayan Murat M., diğer arkadaşı Serhat Alkan ile olay yerinden otomobille kaçtı. Hızla kaçarken yolda kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Serhat Alkan öldü. Bıçakladığı arkadaşının durumu ise ağır. Jandarma ekipleri şüpheli Murat M.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.