Böyle boşanma davası görülmedi

Adana'da yaşayan Y.A., karısı E.A.'nın sesini erotik filmdeki kadının sesine benzetti. Buna öfkelenen kadın, eşine hakaret ve beddua ettikten sonra yatağını ayırarak boşanma davası açtı. Yerel mahkemenin verdiği karar, Adana Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı. BAM, eşine hakaret eden, eşinin sesini erotik filmdeki kadının sesine benzeterek onu suçlayan ve evinin tapusunu babasına devredip mal kaçırmaya çalışan erkek ile eşine hakaret ve beddua edip yatakları ayırarak cinsel şiddet uygulayan kadını eşit kusurlu buldu.E.A., kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, içtihatlara giren bir karara imza attı. Yargıtay, kadına yüklenen "yatakları ayırarak eşine cinsel şiddet uyguladığı" kusurunun ispatlanamadığını, kadının yatağı ayırmasının, erkeğin eşinin sesini erotik filmdeki kadının sesine benzeterek onu suçlamasına karşı tepki niteliğinde olduğunu kaydetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Kadına yatakları ayırarak eşine cinsel şiddet uyguladığı vakıasının kusur olarak yüklenmesi doğru bulunmamıştır. Eşinin sesini erotik filmdeki kadının sesine benzeterek onu suçlayan ve evinin tapusunu babasına devredip mal kaçırmaya çalışan erkek, eşine hakaret ve beddua eden kadına nazaran ağır kusurludur" diyerek kararı bozdu.