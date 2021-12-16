Böyle ceza görülmedi! Kavgaya karışan çocuklar roman okuyup özetleme şartıyla affedildi

Suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması ve taraflar arasındaki uyuşmazlığın mahkemeye taşınmadan çözümlenmesi için uzlaştırma uygulaması ülke genelinde başarı ile uygulanıyor. Ardahan'da yaşıtlarıyla kavga eden ve yaralama suçundan haklarında şikayet bulunan çocuklar E.D, H.C, H.U, P.İ, Y.C ve A.S hakkında soruşturma açıldı. Eylemin uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosya, Ardahan Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırıcı Ülker Uğurlu, mağdur, suça sürüklenen çocuklar ve aileleriyle görüştü. Yapılan müzakerelerde taraflar, suça sürüklenen çocukların ikişer roman okuyup özetini çıkarma şartıyla uzlaştı. Yaklaşık bir ayda ikişer roman okuyan çocuklar, hazırladıkları özetleri de uzlaştırma bürosuna sundu.

MAĞDUR ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ



Şüpheli çocukların kitap okuyup, özetleme edimini gerçekleştirmesi ile çocuk müşteki şikayetinden vazgeçerek akranlarını affetti. Uzlaştırma Bürosu Savcısı Funda Bayram, uzlaştırma bürosu görevlileri olarak benzer suçlarda tarafların davalık olmadan uzlaşması için çalıştıklarını söyledi.

Bu konuda çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Bayram, "Suça sürüklenen çocukların olduğu bir dosyada, şüphelilerin belirli romanları okuyup özetini çıkarmaları karşılığında mağdurla aralarında uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaştırma kurumu olarak taraflar arasındaki uyuşmazlığı mahkeme aşamasına taşımadan sonlandırmakla birlikte aynı zamanda topluma da katkı sağlanmaktadır." diye konuştu.

1 MİLYON 100 BİN 383 DOSYADA UZLAŞMA SAĞLANDI



Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005'te uygulanan ve 2016'da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanıyor. Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı bugün itibariyle 1 milyon 100 bin 383'e ulaştı. Böylece müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu.