Bursa Osmangazi'ye bağlı Hüdavendigar mahallesinde yaşayan 73 yaşındaki Gülüstan Karsavuran'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olan sevgisi "böyle sevgi görülmedi" dedirtti. Gece rüyasında Erdoğan'ın hasta olduğunu gören Karsavuran, sabah kalktığında ise, uzun zamandır evinin duvarında asılı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafının, yüz kısmında lekeler görünce endişeye kapıldı. Üzüntüden ağlamaya başlayan Gülüstan Karsavuran, fotoğrafı da alarak hemen Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yolunu tuttu.

Böyle Erdoğan sevgisi görülmedi... Duvarındaki fotoğrafın yüzünde leke görünce hastaneye koştu | Video

"SABAHA KADAR AĞLADIM"

Hastaneye varır varmaz hastane personelinin yanına koşan yaşlı kadın, elindeki çerçeveli fotoğrafı göstererek, "Duvarımda uzun yıllardır asılı olan fotoğrafta Erdoğan oğlumun yüzünde lekeler çıktığını gördüm. Rüyamda da hasta olduğunu görmüştüm. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Sabaha kadar ağladım. Onu iyileştirin" dedi. Hastane personeli, Gülüstan Karsavuran'ın anlattıkları ve Erdoğan'a olan sevgisi karşısında şaşkına döndü.

TESELLİ ETTİLER

Yaşlı kadının gözyaşlarıyla anlattıklarını dinleyen personel, "Sen Cumhurbaşkanımıza bir şey olacak diye mi korktun, Bu fotoğrafı onun için mi getirdin buraya teyze? Sen hiç merak etme Allah'ın izniyle hiç bir şey olmaz. Sen ağlama biz sana bu fotoğrafın yenisini vereceğiz söz veriyoruz. Allah ikinize de uzun ömürler versin" diyerek teselli etti.