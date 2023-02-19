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Giriş Tarihi: 19.2.2023 10:48 Son Güncelleme: 19.2.2023 11:00

Böyle evlat olmaz olsun... Önce öldürdü sonra kayıp başvurusu yaptı

Bursa’da polisi arayarak babasının kayıp olduğunu bildiren 32 yaşındaki Hakan Demirel’in, babasını pompalı tüfekle başından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Böyle evlat olmaz olsun... Önce öldürdü sonra kayıp başvurusu yaptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü mahallesinde bir apartmanda kapıcılık yapan 60 yaşındaki Mustafa Demirel'in kaybolduğu ihbarını alan ekipler hemen harekete geçti. Bölgede çok sayıda kamera görüntüsü incelendi. Yapılan çalışmaların ardından Demirel, kapıcılık yaptığı apartmanın depo bölümünde ölü olarak bulunmuştu. Başından ve sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edilen Demirel'in cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Polisi arayarak babasının kaybolduğunu ihbar eden 32 yaşındaki Hakan Demirel'in ifadesine başvuran polis, çelişkili ifadeler üzerine şüphelendiği Demirel'i takibe aldı. İfadesinde babasının tarihi eserlere çok meraklı olduğunu ve sosyal medya hesabından çeşitli paylaşımlar yaptığını söyledi. Bu paylaşımlar nedeniyle babasının birileriyle kavga ettiğini söyleyen Demirel, son günlerde babasının tedbir amaçlı pompalı tüfeği de yanında bulundurduğunu belirtti.

KAMERALAR ELE VERDİ

Baba Mustafa Demirel'in öldürüldüğü bina ve çevresindeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler titizlikle yürüttüğü çalışmalarda Mustafa Demirel'in cesedinin bulunduğu depoya oğlu Hakan Demirel'in dışında hiç kimsenin girmediği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Hakan Demirel'i gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada cinayeti işlediğini itiraf eden Demirel, "Babam 2 yıldır birlikte olduğum kız arkadaşımla ilişkimize onay vermiyordu. Olay günü de kız arkadaşım için ağza alınmayacak laflar etti. Öfkeye kapıldım ateş ettim" dedi.

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Böyle evlat olmaz olsun... Önce öldürdü sonra kayıp başvurusu yaptı
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