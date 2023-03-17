Böyle hainlik olmaz; depremzedeler için toplanan 25 ton gıda malzemelerini çaldılar

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine H.B isimli şahsın şikayeti doğrultusunda, Kahramanmaraş ili Afşin ilçesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a teslim edilmesi gereken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan, 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimek toplamda 25 ton gıda malzemelerinin lojistik firması aracılığıyla tıra yükletilerek gitmesi gereken yere gitmemesi üzerine çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tarafından başlatılan çalışmada, PTS – KGYS ve malzemelerin yüklendiği yer ve çevresinde ayrıca aracın kent sınırlarını terk ettiği son mevkii de dahil temin edilebilen güvenlik kamera görüntülerini ortaya çıkardı.
Yapılan kapsamlı inceleme neticesinde; bahse konu olan tıra yüklenen malzemelerin Mardin ve Batman il merkezi ile ilçelerinde bulunan 4 farklı depoya 5 farklı tır ile aktarıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyon ile olaya karıştığı tespit edilen G.I, D.Ö., F.E. ve O.İ., B.Ç ve S.D isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilen ve şikayete konu malzemeler müştekiye teslim edildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.I, D.Ö., Cumhuriyet Savcılığı'nca, F.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, O.İ., B.Ç. ve S.D. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.