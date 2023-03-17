Böyle hainlik olmaz; depremzedeler için toplanan 25 ton gıda malzemelerini çaldılar

Yapılan kapsamlı inceleme neticesinde; bahse konu olan tıra yüklenen malzemelerin Mardin ve Batman il merkezi ile ilçelerinde bulunan 4 farklı depoya 5 farklı tır ile aktarıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyon ile olaya karıştığı tespit edilen G.I, D.Ö., F.E. ve O.İ., B.Ç ve S.D isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.