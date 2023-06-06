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Giriş Tarihi: 7.6.2023

Böyle kavga görülmedi

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Böyle kavga görülmedi
Konya'da, alkol aldıktan sonra Atatürk Caddesi üzerindek bir çorbacıya giden Sadettin Keskin (29), Mehmet Ülker (43), İlker Taban (29) ve Özkan Taban (33), kendi aralarında küfürlü konuşmaya başlayınca, işyeri sahibi ve çalışanlar tarafından uyarıldı. Ancak grup küfürlü konuşmalara devam edince, taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada tabancasını çıkaran işyeri çalışanlarından Çağlar Budaklıoğlu, 4 arkadaşı çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralıların telefonla aradıkları yakınları da çorbacıya gelerek işyerine saldırmak istedi. Arbedede 8 polis yaralandı. Polise mukavemet eden Durmuş Başaran (36), Emrah Taban (36) ve Gökhan Özkaplan ile işyeri çalışanı Çağlar Budaklıoğlu ve işyeri sahibi Aydın Özkoruk (43) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden işyeri sahibi serbest bırakılırken diğer 4'ü ise tutuklandı.

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Böyle kavga görülmedi
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