Böyle şebeke görülmedi! Ankara merkezli "Dedeler" operasyonu

"DEDELER" ŞEBEKESİ LİDERİ KADIN

Elçi olarak adlandırılan Pınar Taşçı kod adlı Salice F.'nin liderliğini yaptığı şebekenin yapıya dahil edilen her kişiden "protokol harç bedeli" adı altında 10 bin lira para aldığı, alınan paraların da yapının en üst kademesinde olan kendisinde toplandığı öğrenildi. Yapının içerisinde bulunan bürokrat gibi prestijli kişilerin, mesleki konum ve kariyerlerinden dolayı güven sağladığı ve yapıya yeni katılan bu kişilerde durumun kullanıldığı öğrenildi. Toplanan paralarla maddi menfaat sağlayan örgüt üyelerinin bu örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri yönünde yapılan tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.