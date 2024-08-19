Trabzon'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çayırbağı mahallesinin Honefter Yaylası'ndaki şenliğe bu yıl Düzköy, Akçaabat ve Tonya ilçeleri başta olmak üzere Trabzon'un ve Türkiye'nin 4 bir yanından binlerce kişi katıldı. Şenliğe katılanlar horon oynayıp yöresel sanatçıların ezgileri ile coşarken, şenlik dün akşam saatlerinde sona erdi. Bu sabah ineklerini yaylaya otlatmaya çıkan yayla sakinleri ise büyük bir şok ile karşılaştı. Şenliğe katılanların çöplerini yaylaya bırakıp gittiğine gören yöre halkı bu duruma büyük tepki gösterirken, bir an önce çöplerin ilgililer tarafından toplatılmasını istedi. Yayla sakinleri "Yörede bizler hayvancılık yapıyoruz. Bu plastik atıklar hayvanlarımız ve su kaynaklarımız açısından büyük tehlike saçıyor. Böyle şenlik olmaz olsun" diyerek tepkilerini dile getirdiler.