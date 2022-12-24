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Giriş Tarihi: 24.12.2022 10:30

Böyle takip edip silahla gasp ettiler… Polisi ikisini yakaladı

İstanbul’da 500 metre takip ettikleri bir kişinin cep telefonunu ve cüzdanını silahla gasp eden iki kişi, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Böyle takip edip silahla gasp ettiler… Polisi ikisini yakaladı

İstanbul Arnavutköy'de üç kişi; 500 metre boyunca takip ettikleri H.D.'nin cep telefonunu ve cüzdanını silah zoruyla gasp etti. Saldırganlar kaçtı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerden F.K. ve Y.E.Y.'yi Yavuz Selim Mahallesi'nde bir araç içerisinde silahla yakalayarak gözaltına aldı. Silahın Y.E.Y. isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. F.K. isimli şüphelinin ise "Mala Zarar Vermek" suçundan arandığı tespit edildi. Y.E.Y. hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. F.K. ise "Silahlı Yağma" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Böyle takip edip silahla gasp ettiler… Polisi ikisini yakaladı
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