Böyle vicdansızlık görülmedi

Birçok ilde olduğu gibi, tedavilerinin yurt dışında ve maliyetli olması, aynı zamanda kısıtılı bir zamanda yapılması gerektiğinden, SMA'lı çocuklar için valilik onaylı kampanyalar düzenleniyor. Bu kampanyalar doğrultusunda yüzlerce gönüllü gece gündüz demeden, var gücü ile o astronomik rakamı toparlamaya çalışıyor. Ancak, bazı vicdansızlar ise o çocuklara nefes olacak paralara göz dikebiliyor. Önceki gün Derince ve İzmit'te 2 farklı iş yerinde meydana gelen olayda, bu çocuklar için konulan yardım kumbaraları çalındı.

DERİNCE'DE 3 KİŞİ ÇALDI

İddialara ve edinilen bilgilere göre Derince 60 Evler'de bulunan bir iş yerinde SMA hastası bir bebeğin hayata tutunabilmesi için bırakılan kumbara, dükkana gelen 1 kişi tarafından çalındı. Akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kişi satış danışmanını oyalarken ismi henüz öğrenilemeyen başka bir başka şüpheli ise gözüne kestirdiği kumbarayı çaldı. Öte yandan, şüphelilerden biri ise kumbara tezgahtan çalınma anına kadar etrafı gözetledi. Kumbarayı alıp hızla dükkandan uzaklaşan gencin ve yanındakilerin yaşanan olay öncesinde dükkandan başka eşyalar çaldığı da öğrenildi.

VİCDANSIZLAR

Derince İlçesinde, SMA'lı bir çocuk için konulan kumbaranın çalınması sonrası, ikinci olay ise İzmit'te yaşandı. Üçyol mevkiinde bir iş yerine gelen 2 kişinin hedefinde SMA hastası bir başka çocuk için konulan kumbara vardı. Ekmek alma bahanesi ile iş yerine giren şüphelilerden biri iş yeri çalışanını oyalarken, diğeri telefonla konuşuyormuş gibi yaparak kumbarayı çaldı.

Sonrada, ekmek alacakları paranın arabada olduğunu söyleyip iş yerinden çıkan şüpheliler, bir daha geri dönmedi. Olayı kameradan fark eden iş yeri sahipleri ile görüntüleri izleyen SMA gönüllüleri "İnsanlıklarını kaybetmiş vicdansızlar" dedikleri şüphelilerin bir an önce yakalanmasını bekliyor.