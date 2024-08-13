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Giriş Tarihi: 13.8.2024 15:29

Böyle vicdansızlık görülmedi: SMA hastası Kıvanç bebeğin yardım kumbarasını çaldılar!

Balıkesir'de bir çay bahçesine giren hırsız, SMA Tip 1 hastası Kıvanç bebeğin yardım kumbarasını çaldı. Şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri vicdanları sızladı

İHA
Böyle vicdansızlık görülmedi: SMA hastası Kıvanç bebeğin yardım kumbarasını çaldılar!

Olay, Erdek sahilinde bulunan çay bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kimliği belirsiz şahıs, tuvalet ihtiyacını giderme bahanesiyle kafeye girdi ve Balıkesir Valiliği onaylı SMA Tip 1 hastası Kıvanç Karan'a ait kumbarayı gözüne kestirdi.

İlk olarak çevreyi kolaçan eden şahıs, kumbarayı kaşla göz arasında çaldı. SMA Tip 1 hastası olan 6 aylık Kıvanç Karan için Erdek çay bahçelerine konulan kumbara, bir nebze de olsa tedaviye destek olmayı amaçlıyordu.


Kısa sürede çaldığı kumbara ile sırra kadem basan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri vicdanları sızladı. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, iş yerinden aldığı görüntülerle kumbarayı çalan şahıs hakkında soruşturma başlattı.

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Böyle vicdansızlık görülmedi: SMA hastası Kıvanç bebeğin yardım kumbarasını çaldılar!
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