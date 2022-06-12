Böyle video çektiler; böyle getirildiler

İstanbul'da resmi polis aracının önünden geçerken uygunsuz davranışlar sergileyen ve çektikleri "Polis aracına racon keserken" şeklindeki videoyu kişisel sosyal medya hesaplarında paylaşan Pakistan uyruklu K.M., M.S., A.Z. ve B.A., Başakşehir İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
"Polis aracına racon keserken" diye video çektiler; böyle getirildiler | Video
Haklarında hemen sınır dışı işlemleri başlatılan dört düzensiz kaçak göçmen, İstanbul İl Göç İdaresi'ne bağlı olan Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.