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Giriş Tarihi: 12.6.2022 10:41 Son Güncelleme: 12.6.2022 11:09

Böyle video çektiler; böyle getirildiler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Böyle video çektiler; böyle getirildiler

İstanbul’da polis arabasının önünden geçerken çektikleri “Polis aracına racon keserken” şeklindeki videoyu kişisel sosyal medya hesaplarında paylaşan Pakistan uyruklu dört kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul'da resmi polis aracının önünden geçerken uygunsuz davranışlar sergileyen ve çektikleri "Polis aracına racon keserken" şeklindeki videoyu kişisel sosyal medya hesaplarında paylaşan Pakistan uyruklu K.M., M.S., A.Z. ve B.A., Başakşehir İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

"Polis aracına racon keserken" diye video çektiler; böyle getirildiler | Video

Haklarında hemen sınır dışı işlemleri başlatılan dört düzensiz kaçak göçmen, İstanbul İl Göç İdaresi'ne bağlı olan Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Böyle video çektiler; böyle getirildiler
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