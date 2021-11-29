Böyle zehir ticareti görülmedi! Yarım kilo balığa tek içimlik bonzai sattı...

İstanbul Polisi'nin uyuşturucu operasyonu Beykoz İlçesi'ne bağlı Ali Bahadır Mahallesi'nde düzenlendi. M.K. ve Ö.S. isimli iki şüpheli durduruldu. M.K. isimli şüphelinin üzerinden 1,25 gram Esrar maddesi çıktı. Ö.S. ifadesinde balıkçılık yaptığını ve avladığı balıklar veya para karşılığında M.K.'dan uyuşturucu maddeler satın aldığını söyledi. M.K.'nın aracında, ikamet adresinde ve annesine ait ikamet adresinde yapılan aramalarda; 693,95 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 14,11 gram Esrar maddesi, 6 kilo 500 gram uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen madde, ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan Ö.S. adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. M.K. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.