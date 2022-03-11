Böyle zorbalık görülmedi! Teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine silahlı saldırı düzenledi

Görüntülerde Muhammet K.'nin aracın camından pompalı ile ateş etmesi, bu sırada iş yerinin önünden geçenlerin panikle etrafa kaçmaları ve bir kişinin de atölyenin önünde duran motosikletlerin arkasına saklandığı görüldü. Görüntüde şüphelilerin kaçması da yer aldı. Çağatay K.'nin şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan 4 şüpheliyi Çankaya'da saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.



