Boynuna salıncak ipi dolanan 11 yaşındaki Ravan hayatını kaybetti

Merkez Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak'taki 2 katlı apartmanın giriş katında oturan Suriyeli Cemili ailesini 11 yaşındaki kızı Ravan'ın salıncakta sallanırken ip boynuna dolandı. Bu sırada mutfakta yemek yapan anne durumu fark ederek kızını ipten kurtardı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Ravan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ravarn El Cemili'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Hulusi akar Camii'nde kılınana cenaze namazından sonra toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, anne, baba ve halanın ifadelerine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

