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Giriş Tarihi: 23.1.2022

Boyu 13 santimetre uzatmak mümkün

Boyu 13 santimetre uzatmak mümkün
ÇOCUKLUK çağında geçirilen hastalıklar ve beslenme bozukluğu gibi nedenlerle boyu kısa kalanlar tek ameliyatla 13 santimetreye kadar uzayabiliyor. Op. Dr. Halil Buldu, kozmetik boy uzatma ameliyatının detaylarını anlattı: Boy uzatma ameliyatında kemikte bir kese oluşturuluyor. Oluşturulan bu keseyi vücut kendisi doldurarak iyileştiriyor. Vücut kendi kemiğiyle boyunu uzatıyor. Tamamen fizyolojik bir kemik dokusu doluyor. Kozmetik boy uzatma ameliyatı herhangi bir kazadan sonra gerçekleşmiyor. Kişinin kendi isteği ile gerçekleşen bir ameliyat. Çocukluk çağındaki belirli hastalıklara bağlı oluşan kısalıklara, 5 yaşında bile ameliyat yapıyoruz. Dünyadaki rekorlardan birisi olduğunu düşündüğüm 62 yaşında Avrupa'da yaşayan bir hastamıza ameliyat yaptık. Boy uzatma ameliyatına engel olabilecek hastalıklar var. İmmün sisteminde zayıflık oluşturabilecek bir kronik hastalığı ve ciddi bir metabolik hastalığı olan kişilerde ve enfeksiyon oluşacak durumlarda ameliyatı yapmıyoruz." Üç ameliyat geçirerek boyunu 20 santim uzattığını söyleyen Dr. Sedat İlhan, "Boy uzatma ameliyatının yüzde 50'si ameliyat, yüzde 50'si ise ameliyat sonrası tedavidedir. Dünyada çok az doktor bu ameliyatı gerçekleştiriyor" dedi. Boyunu uzatmak için ABD'den Türkiye'ye gelen Marc Castello (39) "Boyumun kısalığı özgüvenimi zedeliyordu. 1 metre 60 santim boyum vardı. 1 metre 72 santim olmayı hedefliyorum" diye konuştu. DHA

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Boyu 13 santimetre uzatmak mümkün
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