Boyu 2 metre ağırlığı 52 kg

Burdur'da Yapraklı Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan Arif Karagöz'ün ağına 2 metre uzunluğunda ve 52 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Barajın bereketli sularından avlanan dev balık görenleri hayrete düşürdü. Gölhisar'da ilk kez bu büyüklükte balık yakalandığını söyleyen Arif Karagöz, "Bu balık 2 metrenin üzerinde ve tam 52 kilogram ağırlığında. Bu zamana kadar yakaladığım en büyük balık. Haftada 2-3 tane yakalıyoruz ve bu yıl baraj oldukça bereketli. Hedefim 100 kilogramlık bir balık yakalamak" dedi. Baba Halil Karagöz ise baraj gölünün büyük yayın balıklarıyla ünlü olduğunu ve bu balıkların lezzetiyle de tercih edildiğini ifade etti.