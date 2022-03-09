Boz ayı ailesi, yaban keçilerinin peşinde

TUNCELİ'DEKİ Pülümür Vadisi'nde, kış uykusundan erken uyanan anne boz ayı ve iki yavrusu, karınlarını doyurmak için yaban keçilerinin peşine düştü. O anlar ise doğa fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından görüntülendi. Keçilerin hızla bölgeden uzaklaştığını görünce kayıt yapmaya başladığını söyleyen Yoleri, "Ayıların kış uykusunda olduğunu düşündüğüm için keçilerin vaşaktan kaçtıklarını sandım. Ancak daha sonra keçileri kovalayanın boz ayı ailesi olduğunu gördüm. Keçiler son sürat bölgeden uzaklaştıkları için ayı ailesi onlara yetişemedi" dedi.