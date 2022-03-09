Haberler Yaşam Haberleri Boz ayı ailesi, yaban keçilerinin peşinde
Giriş Tarihi: 10.3.2022

Boz ayı ailesi, yaban keçilerinin peşinde

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Boz ayı ailesi, yaban keçilerinin peşinde
TUNCELİ'DEKİ Pülümür Vadisi'nde, kış uykusundan erken uyanan anne boz ayı ve iki yavrusu, karınlarını doyurmak için yaban keçilerinin peşine düştü. O anlar ise doğa fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından görüntülendi. Keçilerin hızla bölgeden uzaklaştığını görünce kayıt yapmaya başladığını söyleyen Yoleri, "Ayıların kış uykusunda olduğunu düşündüğüm için keçilerin vaşaktan kaçtıklarını sandım. Ancak daha sonra keçileri kovalayanın boz ayı ailesi olduğunu gördüm. Keçiler son sürat bölgeden uzaklaştıkları için ayı ailesi onlara yetişemedi" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: MHK 13 hakemi neden ihraç etti? Çarpıcı açıklama! "Dünya Kupası elinden alındı"
Son dakika: MHK'de tarihi karar sonrası deprem! Mete Kalkavan'ın istifa nedeni belli oldu...
Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
Son dakika: Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba Antalya'da! Mevlüt Çavuşoğlu, Kuleba ve Lavrov'dan üçlü zirve
Şanlıurfa’da silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit oldu
Türkiye’nin altın adımları! Rusya ve Batı’nın restleşmesi bu hamlelerin önemini kanıtladı
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Son dakika: Real Madrid - PSG maçına Ertem Şener damga vurdu! Yorumları sosyal medyada çok konuşuldu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Boz ayı ailesi, yaban keçilerinin peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA