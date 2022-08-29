Tunceli'nin Pülümür İlçesi, yaban hayatı açısından son derece zengin bir doğaya sahip. Başta vaşak, kurt ve ayı olmak üzere birçok yaban hayatının barındığı ilçede yaban hayvanları zaman zaman ilçe merkezine kadar iniyor.

İlçeyi mesken tutan yaban hayvanlarının başında ise boz ayılar geliyor.

Boz ayılar bu ilçeyi mesken tuttu | Video

Yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan boz ayılar neredeyse her gün ilçe merkezine kadar iniyor. Hayvan sakatatları ve vatandaşların bıraktığı yiyeceklerden karınlarını doyuran ayılar daha sonra yeniden ormanlık alana dönüyor.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayı izlemek için birçok vatandaş da ayıların geldiği alanlara giderek fotoğraf ve video çekiyor.

En son ilçe merkezine kadar gelen iki boz ayının karın doyurma mücadelesi uzun uzun cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, karınlarını doyuran ayılar daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.