Haberler Yaşam Haberleri Boz ayılar bu ilçeyi mesken tuttu
Giriş Tarihi: 29.8.2022 09:43 Son Güncelleme: 29.8.2022 10:52

Boz ayılar bu ilçeyi mesken tuttu

Boz ayılar, Tunceli’nin Pülümür İlçe merkezini mesken tuttu. Her akşam aynı saatlerde ilçe merkezine gelen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra yeniden ormanlık alana dönüyor. Vatandaşlar da ayıların beslenme anlarını cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alıyor.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Boz ayılar bu ilçeyi mesken tuttu

Tunceli'nin Pülümür İlçesi, yaban hayatı açısından son derece zengin bir doğaya sahip. Başta vaşak, kurt ve ayı olmak üzere birçok yaban hayatının barındığı ilçede yaban hayvanları zaman zaman ilçe merkezine kadar iniyor.

İlçeyi mesken tutan yaban hayvanlarının başında ise boz ayılar geliyor.

Boz ayılar bu ilçeyi mesken tuttu | Video

Yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan boz ayılar neredeyse her gün ilçe merkezine kadar iniyor. Hayvan sakatatları ve vatandaşların bıraktığı yiyeceklerden karınlarını doyuran ayılar daha sonra yeniden ormanlık alana dönüyor.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayı izlemek için birçok vatandaş da ayıların geldiği alanlara giderek fotoğraf ve video çekiyor.

En son ilçe merkezine kadar gelen iki boz ayının karın doyurma mücadelesi uzun uzun cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, karınlarını doyuran ayılar daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye veda eden isim...
Son dakika | İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Skandala örtbas
Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye ulaştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar
Son dakika: Akaryakıtta 'sahte' oyunu deşifre edildi! Bin 100 bayinin 300'ü mühürlendi
Şarkıcı Gülşen’in İmam Hatipliler ile ilgili söylediklerinin etkisi sürüyor! Gülşen neden tutuklandı, yeni gelişme var mı?
YKS ek tercihler başladı mı? ÖSYM ile Üniversite ek yerleştirme/YKS ek tercih kılavuzu 2022 ne zaman yayınlanır?
Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
Yunanistan'dan tehlikeli oyun! Türk uçaklarına S-300 radar kilidi tahrikinde son dakika gelişmesi
Gülşen neden tutuklandı, son durum ne? Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi ve ifadesinde neler söyledi?
29 Ağustos resmi tatil mi? Bugün 29 Ağustos 2022 Pazartesi yarım gün mü, tatil mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Boz ayılar bu ilçeyi mesken tuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA