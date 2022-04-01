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Giriş Tarihi: 1.4.2022 19:54

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

AA
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler programdan kaldırıldı.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 06.00 ve 14.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 09.00 ve 19.00'daki seferler dışında tarifedeki diğer tüm seferler iptal edildi.

Bozcaada'dan Geyikli'ye 10.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 11.00 ve 19.00'daki seferlerin dışındakiler de aynı nedenle yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli
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